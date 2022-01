Die Brüder Greth kämpfen bei sommerlichem Wetter um vordere Plätze

2. Event im SimRacing Cup startete in West Virginia

Bei Außentemperaturen von gut 30 Grad starteten die Brüder Timo (16) und Nico (12) Greth, Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC, ihr zweites Rennen in der Wintersaison im SimRacing. Dieses Sommerwetter ist leider spät nachmittags nicht real in Rodenberg, sondern nur digital am heimischen Computer auf dem Summit Point Motorsports Park, wo die Rennen der Einsteiger und Junioren- Fahrer ausgetragen wurde. Jedes Event besteht aus Qualifikation und zwei Wertungsrennen.Timo, Starter in der Einsteiger Klasse, begann Rennen 1 von Platz zwölf von 13 Teilnehmern. Er konnte sich gut bis auf Rang acht vorkämpfen, bekam dann aber eine Durchfahrtsstrafe wegen verursachter Kollision, was zum Endplatz elf führte. Mit Startplatz sieben begann Rennen 2 wesentlich besser. Zwischenzeitlich war sogar der fünfte Platz dabei, und es gab harte Kämpfe zwischen den jungen Fahrern. Nach einem kleinen, aber zeitraubenden Ausflug ins Kiesbett fiel er zurück auf Rang acht und konnte bei der Zieleinfahrt wieder Platz sieben erreichen.Nicos Fahrerfeld der Junioren bestand aus 14 Teilnehmern, wobei er ganz hinten starten musste. Bis Platz zehn konnte er seine Mitfahrer hinter sich bringen, aber auch er machte einen Ausflug ins Grüne und konnte dann nur als Letzter ins Ziel kommen. Rennen 2 begann von Platz zwölf. Ein großer Startunfall, in den Nico aber nicht verwickelt war, sorgte dafür, dass er bis zur vierten Position vorfahren konnte. Aber dann verwickelte es ihn auch in zwei Kollisionen und wieder war es zum Ende Platz zwölf.Anfang Februar wird Event 3 dann virtuell in Connecticut auf dem Lime Rock Park gefahren.