Anzeige

Zurück zur Kultur! DER Stadtberger Kultursommer 2021

Das Stadtberger Kulturbüro startet diesen Sommer wieder mit Kultur. Im größten Kulturbiergarten der Stadt wird an gleich vier hintereinander folgenden Tagen ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm an der Sportanlage Stadtbergen aus dem Hut gezaubert.



Mit einem echten Knaller startet das Programm am Donnerstag, den 22. Juli mit der furiosen, großartigen und legendären Kultformation The Presley Family, die in Stadtbergen regelmäßig für einen ausverkauften Bürgersaal sorgt und dabei immer eine begeisterte Fangemeinde hinterläßt.



„Alles a-cappella!“ lautet am Freitag, den 23. Juli das Motto. Cash-N-Go sind mit Sicherheit die beliebteste Band dieses Genres weit über Augsburgs Grenzen hinaus. Den Konzertbesucher erwartet ein berauschendes Fest für Auge, Ohr, Herz und Zwerchfell, ein Konzert zum Staunen, Zurücklehnen und Genießen.



Unter dem Motto Flair Festival betreten am Samstag, den 24. Juli gleich drei Bands die Open Air Bühne des Kulturbiergartens. Gestartet wird um 18 Uhr mit Attila & friends, deren Musikstil vor allem auf Bluegrass beruht - rundum melodisch, dynamisch, manchmal melancholisch - mit Hilfe von Gitarre, Geige, Kontrabass und mehrstimmigem Gesang. Eine wiederum andere Musikrichtung erwartet das Publikum dann ab 19 Uhr. Die Steve Train’s bad habits Band heizt mit Blues, Country & Rockabilly der 50er und 60er Jahren den Gästen ein. Danach werden Crosspop die Bühne entern. Die fünfköpfige Band aus Augsburg begeistert mit überraschenden Arrange- ments bekannter Hits. „The Cranberries“ als Bossanova, "Nena" als Swing oder "Britney Spears" als Funkversion!



Am Sonntag, den 25. Juli lädt der Kultursommer Stadtbergen ab 11 Uhr zu einem bayerischen Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik des Musikvereins Leitershofen. Neben vielen bayerischen Schmankerln grillen die „Tafeldecker“ an diesem Tag auf dem Open Air Gelände an der Leibnitzerstr. 30 eine Spansau.



Für die Bewirtung während des gesamten Stadtberger Kultursommers konnte das Kulturbüro die „Tafeldecker am Hopfengarten“ gewinnen, welche die Gäste im Kulturbiergarten mit Steckerlfisch, Burgern und vielen weiteren kulinarischen Spezialitäten sowie frischgezapften, kühlen Getränken und Cocktails täglich schon zwei Stunden vor Konzertbeginn verwöhnen und bewirten werden. Die Bestuhlung erfolgt mit Tischen, der Biergarten öffnet täglich zwei Stunden vor Konzertbeginn. Auf dem gesamten Gelände gelten die tagesaktuellen Hygie- nevorschriften des Freistaats Bayern. Infos und Karten sind erhältlich im Rathaus Stadtbergen unter 0821 2438-0, www.buergersaal-stadtbergen.de und an allen bekannten VVK Stellen. (Text: Bürgersaal Stadtbergen )

Gefällt mir