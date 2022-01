makandra spendet 2.500 Euro an Bunten Kreis

Augsburg, 27. Januar 2022. Mit 2.500 Euro unterstützt die makandra GmbH, Entwickler und Betreiber von Web-Anwendungen, den Bunten Kreis. Vor Weihnachten hatte sich das Augsburger Unternehmen dazu entschlossen, auf die bis dahin üblichen Geschenke an Kunden zu verzichten. Kürzlich übergab Geschäftsführer Dr. Thomas Eisenbarth den Spendenscheck an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis.Der Bunte Kreis leistet vielfältige Hilfe für Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region. „Wir freuen uns sehr über die nachträgliche Weihnachtsspende. Mit Hilfe solch großzügiger Spenden können wir uns auch weiterhin für Familien mit schwerstkranken Kindern einsetzen“, sagt Astrid Grotz. „Die Kinder müssen viel Leid ertragen und die betroffenen Familien unglaublich viel bewältigen. Der Bunte Kreis unterstützt sie und gibt Halt und Hilfe. Mit unserer Spende möchten wir einen Beitrag dazu leisten“, so Eisenbarth.