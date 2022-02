Kosmetikstudio Carola Nikolov spendet an Bunten Kreis

Im Dezember entschied sich Inhaberin Carola Nikolov für eine Spende anstelle von Kundengeschenken. Das kam bei ihrer Kundschaft und im Freundeskreis gut an. „Meinen Spendenbetrag von rund 2.230 Euro stockten Kundinnen und Freunde auf 2.500 Euro auf. Viele beteiligten sich, weil sie die Arbeit des Bunten Kreises kennen und wissen, wie wichtig die Hilfe für die betroffenen Familien ist“, so Nikolov. Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis, kam zur Spendenübergabe in das Kosmetikstudio: „Wir freuen uns sehr über die Spende und bedanken uns herzlich bei Carola Nikolov und den beteiligten Spendern. Das Geld kommt dort an, wo es dringend gebraucht wird, bei den erkrankten Kindern und ihren Familien.“