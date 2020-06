Die Stadtkapelle bläst Corona den Marsch am 3. Juli in Steppach und am Kobel

. Um größere Ansammlungen womöglich ohne den vorgeschriebenen Abstand zu vermeiden, findet das Konzert in 3 Etappen statt.Bei Regen muss die Aktion leider entfallen, da für Bläser indoor die Abstandsauflagen sehr hoch sind. Im Interesse der eigenen Gesundheit wird das Publikum gebeten, Abstand zu halten und Mundschutz zu benützen. Viel Vergnügen mit der Stadtkapelle Neusäß beim Live-Konzert in Etappen in Steppach.