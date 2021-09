Stadtallendorf im Blick – Mehr Vorsicht, Mehr Rücksicht! „Blickpunkt Auge“ Beratungsstelle auf dem Wochenmarkt!﻿

Am Donnerstag, den 16.09 2021 informiert die Beratungsstelle „Blickpunkt-Auge“– Rat und Hilfe bei Sehverlust ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt in Stadtallendorf über Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten bei Sehverlust. Sehverlust stellt in jedem Lebensalter eine große Herausforderung für die betroffenen Menschen, die Familie und Freunde dar. Ob am Arbeitsplatz, in der Freizeit, im eigenen zu Hause oder bei der Mobilität. Nahezu überall entstehen neue Hindernisse und Situationen, die es zu bewältigen gilt. Aber auch offene Fragen zur Diagnose und Therapie oder Hilfsmitteln wollen geklärt werden.Am Informationsstand von „Blickpunkt Auge“ können sich Interessierte zu Themen wie Augenerkrankungen oder Tipps und Hilfen im Alltag umfassend informieren. Für Besuchende liegt zahlreiches Informationsmaterial bereit und bei Fragen kann sich jederzeit an selbstbetroffene, fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewendet werden.Zusätzlich werden Sensibilisierungseinheiten in Kooperation mit T_OHR „Zentrum für Sehbehinderten- und Blindenreportage in Gesellschaft und Sport“ (AWO-Passgenau Trägerverbund der Fanprojekte e.V.) angeboten, um mehr über die Welt blinder und sehbeeinträchtigter Menschen zu erfahren. Spannende Einblicke in die Blindenreportage – eine Kommunikationstechnik, die visuell eingeschränkten Menschen Teilhabe an kulturellen Ereignissen und Sportveranstaltungen ermöglicht – runden das Informationsangebot an diesem Tag ab.Der „Blickpunkt Auge“ Infostand wird von Aktion Mensch gefördert.„Blickpunkt Auge“ Beratungsstellen sind auf ganz Hessen verteilt.Beratungsstellen vor Ort finden Sie unter den folgenden zwei Links: https://blickpunkt-auge.de/beratungsstellen-in-hes...