Sportabzeichen in Gestorf

Montags 18 Uhr auf dem Sportplatz in Gestorf

Sport für die ganze Familie

Ab Montag, den 8. Mai, bietet das Prüferteam des TSV Gestorf wieder die Möglichkeit, die Prüfungen für das Sportabzeichen abzulegen bzw. dafür zu trainieren.Geübt wird auf dem alten Sportplatz in Gestorf an der Eldagser Straße.Warum das Sportabzeichen Spaß macht? Unter Anleitung der Prüfer wird jeder an die Aufgaben herangeführt. Die ganze Familie kann gemeinsam Sport machen und viel Spaß dabei haben. Die Erfolgserlebnisse machen Lust auf mehr Sport und Bewegung. Es treffen sich viele nette Leute auf dem Sportplatz. Und nebenbei tun wir alle was für die Gesundheit.Was wird gemacht? Neben den Klassikern Laufen, Weitwurf und Kugelstoßen werden auch Übungen wie Schleuderball, Seilspringen, Medizinballweitwurf oder auch Hochsprung angeboten. Kleine Kinder werden an die Grundfertigkeiten für diese Disziplinen herangeführt.Das Prüferteam freut sich auf alle, die Spaß an der Bewegung in der frischen Luft haben.Fragen beantwortet Helmut Schlom, Tel. 05045-544