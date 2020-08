Neues von der TVBennigsen-Jugend

Am vergangenen Freitag starteten die die B-Jugendlichen aus Bennigsen in ihr jeweils erstes Punktspiel. Corana-bedingt läuft die Tennissaison mit diversen Einschränkungen und wurde vom Frühjahr in den Spätsommer verlegt. Außerdem haben viele Mannschaften ihre Teilnahme abgesagt. Nicht so der Tennisverein Bennigsen, wo alle 9 Jugendmannschaften und ein Großteil der Erwachsenenmannschaften an den Punktspielen teilnehmen. Die Motivation beim Saisonstart war hoch und durch die Derby-Partie gegen den Tennisverein Eldagsen auch besonders. Alle vier Einzelspiele waren trotz Zwei-Satz-Siegen umkämpft. Im Spitzen-Einzel konnte sich der Eldagser Lennart Greve in einer hochklassigen temporeichen Party knapp mit 7:6 6:4 durchsetzen. In den entscheidenden Spielen war er der nervenstärkere Spieler. Alle anderen Einzel konnten durch die Bennigser Jungen siegreich bestritten werden. Marian Müller besiegte Hagen Riemer souverän mit 6:2 6:2. Timon Glauche bezwang Eike Kuntz ebenfalls klar mit 6:1 6:3. Das Spiel von Arne Vonhoff gegen Bjarne Dürre dauerte am längsten und konnte nach einem nervenaufreibenden 2. Satz nur knapp vom Bennigser Vonhoff mit 6:1 und 7:5 knapp entschieden werden. Mit einem beruhigenden Vorsprung von 3:1 ging es in die Doppel. Auch diese verliefen weniger deutlich, als die Ergebnisse vermuten lassen. Grohe/Müller bezwangen Greve/Kuntz mit 6:2 6:3 und Glauche/Vonhoff Riemer/Klein mit 6:3 6:3. Am Ende stand ein aufgrund der körperlichen Überlegenheit der Eldagser etwas überraschender 5:1 Sieg für Bennigsen.Weniger erfolgreich verlief der Saisonauftakte für die die Bennigser B-Jugend-Mädchen. Auch hier war das 1. Saisonspiel ein Derby gegen Eldagsen. Die verletzungsbedingt angeschlagene Johanna Schneider und Marit Peters unterlagen Jolina Nadarajah und Iris Piaza mit 0:3.Bei den nächsten Spielen geht es für die Mädchen zum TSV Kirchrode und für die Jungs nach Rethen.Auf dem Bild zu sehen sind zu sehen: Adrian Maier, Arne Vonhoff, Timo Glauche (stehend v.links), Levin Grohe, Marian Müller( sitzend v. links):