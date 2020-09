Anzeige

Mixed-Meisterschaft 2020 beim TV Bennigsen

Beim TV Bennigsen finden die Mixed Meisterschaften immer mehr Zuspruch

In den letzten Jahren war bereits ein deutlicher Trend zu beobachten. Während die Meldelisten bei den Einzelwettbewerben immer dünner wurden und auch für die Damen- und Herrendoppel tendenziell weniger Paare antraten, sieht das Bild im Mixed-Doppel völlig anders aus.

Beim Organisator Heiko Meyer meldeten sich in diesem Jahr 16 Paare an. Gespielt wurde in 2 Gruppen. Wer gerade nicht spielte, betätigte sich stimmungsvoll als Zuschauer. Von Anfang an konnte man spannende Spiele beobachten, die von äußerst guter Laune und stetiger Fairness getragen wurden. Von Runde zu Runde stieg das Spielniveau und im Halbfinale standen sich eindeutig die stärksten Paare gegenüber, nämlich:

-Nancy und Denny Müller gegen Su und Heiko Meyer

-Nicole Schubert und Axel Meinecke gegen Annika Dombeck und Rafael Bürst

Verdient standen sich im Endspiel Su und Heiko Meyer und Annika Dombeck mit Rafael Bürst gegenüber. Während es im ersten Satz nach einem schnellen Finale aussah (6:0 für Annika und Rafael), kippte das Match plötzlich im zweiten Satz (6:3 für Su und Heiko). Bis zur Mitte des dritten Satzes verlief das Spiel dann ausgeglichen, ehe sich Annika und Rafael letztendlich verdient mit 6:3 den Mixed-Titel 2020 holten. Beim Wettbewerb um Platz 3 setzten sich Nicole und Axel mit 1:6,6:0 und 6:2 durch.

Da das Wetter gut mitspielte, war auch die Zuschauerresonanz gegeben. Neben allen gemeldeten Teilnehmern ließen es sich weitere Vereinsmitglieder nicht nehmen, zwei angenehme Tage auf der schönen Tennisanlage in Bennigsen zu verbringen. Einige brachten ihren Nachwuchs mit, der mit Spiel und Spaß das Gesamtbild abrundete.

Heiko Meyer führte dann noch die Siegerehrung durch und überreichte zur Überraschung als Preisgeld Süßigkeiten mit dem Hinweis, sie würden zur Auffüllung verloren gegangener Kalorien sehr nützlich sein.

Schließlich muss noch erwähnt werden, dass der Vorstand des TVB streng darauf geachtet hat, dass während der gesamten Spielzeit die Coronaregeln eingehalten wurden.

Gefällt mir