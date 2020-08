Ferienpassaktion beim Tennisverein Bennigsen 2020

Zum Ende der Sommerferien gab es am Montag, den 24.08.2020, für die vereinseigenen Kinder und die Kinder der Ferienpassaktion beim TV Bennigsen jede Menge Spaß. Von 10-14 Uhr traten 13 Kinder der Ferienpassaktion bei gutem Wetter an, um sich zunächst mit spielerischen Übungen und Grundlagentraining für die ersten Ballwechsel fit zu machen. Die Trainer Bengt und Mats Oestreich wechselten Training und Snackpausen ab und haben nach rund vier Stunden alle Kinder begeistert mit dem Hinweis auf ein weiteres kostenloses Schnuppertraining in den Nachmittag entlassen. Viel Pause war den Trainern nicht vergönnt, da es unmittelbar mit dem Feriencamp der Jugendlichen aus dem Verein weiterging. 16 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren konnten ihre Form bei täglich 5-6 Stunden Training und anderen Sport und Spielaktivitäten verbessern. Außerdem konnte die Gemeinschaft für die anstehenden Punktspiele gestärkt werden. Corona-bedingt musste allerdings in diesem Jahr auf das übliche Zelten verzichtet werden. Die Kinder und der Verein danken für die zahlreichen Unterstützungen und Spenden der Eltern.