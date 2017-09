Endspurt für das Sportabzeichen 2017

Springe : TSV Gestorf |

Der TSV Gestorf bietet gemeinsam mit dem Prüferteam aus Springe nochmals die Möglichkeit, die Prüfung im Radfahren abzunehmen.

Start ist am Sonntag, dem 10. September 2017 um 9.00 Uhr in Gestorf im Lindertsweg.

Angeboten werden 20 km, 10 km oder 5 km Radfahren (je nach Alter) sowie Radfahren mit fliegendem Start.

Es wird gebeten, eine gute Viertelstunde vor dem Start da zu sein, damit die Strecke erklärt und die Namen notiert werden können.



Außerdem möchten wir daran erinnern, dass am 25. September der letzte Abnahmetermin in Gestorf auf dem alten Sportplatz ist - wie immer montags um 18 Uhr. Falls noch eine Übung fehlt, wäre jetzt der Zeitpunkt, die nächsten drei Montage zu nutzen.

Die Prüfer freuen sich auf viele Teilnehmer, für weitere Auskünfte steht Helmut Schlomm telefonisch unter 05045 544 zur Verfügung.