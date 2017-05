Die Midcourd-Mannschaften beim TV Bennigsen mit erfolgreichen Start

Die gute Jugendarbeit beim Tennisverein Bennigsen hat sich herumgesprochen. Anders ist der große Zulauf neuer junger Mitglieder nicht zu erklären. Der TVB ist in diesem Jahr in der Lage , bei den Midcourt-Mannschaften( Kinder im Alter unter 10 Jahren) 4 Mannschaften antreten zu lassen. Am letzten Wochenende war für alle eine erfolgreiche Prämiere:Mannschaft I: 3:0 gegen TV Springe IIMannschaft II: 2:1 gegen DSV 1878 Hannover IIMannschaft II: 3:0 gegen TV Springe IIIMannschaft IV: 3:0 gegen TV Eldagsen IIObwohl sich alle über die guten Ergebnisse freuten, war die Begeisterung bei Johanna Schneider aus der Mannschaft TVB II besonders groß, weil sie zum ersten mal einen Punktspielsieg erzielte und ihre Glücksgefühle deutlich zu erkennen gab.Auf dem Bild 1 jubelt Johanna Schneider aus der Mannschaft II, die ihren ersten Sieg feiern konnte.Auf Bild lässt sich Philipp Rust vom( in der Mitte vomTV Springe II) trotz seiner Niederlage mit seinen Freunden Marian Müller und Timon Glauche bei guter Laune ablichten.