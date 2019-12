Öffentliche Ratssitzung am 12.12.2019 um 18.00 Uhr in der Aula Schulzentrum Süd Springe

Wiederkehrende

Am

12. Dezember gilt es nun, dem Rat in seiner Sitzung die Meinung von uns Bürgern durch möglichst zahlreiches Erscheinen unmissverständlich klar zu machen. Unterstützt bitte durch Euer kommen die Tätigkeit der Initiativen.

Wir setzen auf Euch!

Die Bürgerinitiative Bennigsen kämpft nicht mehr allein. Am 08.11.2019 haben nun auch Bürger der Kernstadt Springe eindrucksvoll ihre Ablehnung gegen die Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge demonstriert. Bei der an diesem Tag von Klaus-Dieter Nold organisierten Infoveranstaltung war die Aula des Schulzentrums Süd mit ca. 420 Teilnehmern proppenvoll. Sie führte zur Gründung einer zweiten Bürgerinitiative in Springe, die nun gemeinsam mit den Bennigsern den Kampf gegen die ungleichen, ungerechten, unvorhersehbaren, für einzelne ruinösen und unvertretbaren Verwaltungskosten verbundenen Beiträge fortsetzt.Für die Initiativen:Silvia KahleKlaus-Dieter Nold