Anzeige

Die Bahnschranke in Bennigsen 1

Vom Lastenfahrrad zu 120 Güterzügen und Erntefahrzeugen. Gibt es da eine Verbindung?Seit der Vorstellung des Lasten-Fahrrades 2017 (Umwelt/Klima) das von 5 Erwachsenen präsentiert wurde. Text aus der NDZ : Umweltdezernent Axel Prieb in Springe.



Zukunftsweisende Klimaschutzvorhaben und die Fortschritte bei der Umsetzung der Klimaschutz-Aktionsprogramme in den Kommunen stehen im Mittelpunkt der Klimaschutztour des Umweltdezernenten der Region. Das sieht doch recht gut aus, nur das Fahrrad war schon immer emissionsfrei, wusste das keiner von der Gruppe? Nun kommt die Rückseite der Medaille. Wir haben eine Bahnschranke, die macht einfach zu wo doch so viel Autos durch Bennigsen fahren und manche schaffen das noch bei rot die Schienen zu überqueren. Verkehrszählung aus 2015 sind es 6 000 Fahrzeuge. Diese Bahnschranke kennt weder der

Umweltdezernent, der Bürgermeister noch die Ratsfrau der Grünen. Jetzt könnte ein zukunftweisendes Klimaschutz-Vorhaben den Start erleben aber da ist nichts.



Geht bald weiter

Gefällt mir