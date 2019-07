Anzeige

Bahnschranke in Bennigsen und kein Ende

Neue Erkenntnisse zum Abstellen der Motoren hat mir der ZOB in Hannover gebracht.An den elektronischen Hinweistafeln für Busse läuft ein Band:MOTOR ABSTELLEN.Das wäre

doch etws für Bennigsen.Noch einmal zur Erinnerung!Der Umweltdezernent Axel Prieb.

Zukunftsweisende Klimaschutzvorhaben.Ratsfrau Thielmann-Dittert:Klimaalam ,Notstand

in Springe ausrufen und viele andere Projekte.Dann kommen noch die roten Nasen.Die

alle das gleiche Ziel verfolgen,bisher ohne Ergebnis.(jedenfalls nichts bekannt).Ein Kontroll-

punkt für die Polizei Kreuzung in Bennigsen und Keuzung vor der Bahnschranke (STOP)

schild.Das vor der Schranke kontrolliert wird habe ich noch nicht gesehen.Es kann aber auch sein das Umweltministerium und Polizei ein Abkommen geschlossen haben um mir

das Feldt zu überlassen.Wäre ich dann Hilfssheriff ?Das Umweltministerium schreibt mir,wenn ich Verstöße entdecke,könnte ich Anzeige erstatten.Was sagt das Schild aus ?Erst einmal

das bei geschlossener Schranke der Motor abzustellen sei.

Die Vorschrift hat vor allem Umweltschützenden Charakter.weswegen der

Umweltschutz vor der Annehmlichkeit und Bequemlichkeit des Autofahrers vorgeht.Sagt eigentlich alles aus.Um das alles in den Griff zu bekommen empfehle ich

das die Genannten eine Expertengruppe bilden,natürlich darf das Arbeitsessen nicht fehlen

und nach Hannover zum ZOB fahren.Externe Berater dürfen natürlich nicht fehlen.WM

