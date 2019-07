Anzeige

Bahnschranke in Bennigsen 6 ENDE

Noch hinzuzufügen. Erlebtes und gelesenes. Aus Stockholm zum Klimawandel (Dagens Nyheter) Die Erde würde uns nicht Vermissen. Wir könnten heute sterben und die Erde würde uns nicht vermissen. Wir sind nichts Besonderes für sie, nicht mehr als die Millionen Arten, die es über die Zeit gegeben hat und verschwunden sind. Wir können in unserer kurzen Zeit

hier nur versuchen, unser kleines Glück so gut es geht zu verwalten. Wenn es jemand schafft in die Köpfe der Autofahrer mehr Umweltbewusstsein hineinzubringen (bei ruhenden Verkehr Motor abstellen) dann hat die Umwelt sehr viel gewonnen. Noch ein erlebtes Beispiel. Neben dem Bahnhof wird die Strassendecke erneuert. 3 Baufahrzeuge in Warteposition, Fahrer stehen vor den Fahrzeugen und unterhalten sich. Die Motoren der Fahrzeuge laufen wegen der Klimaanlage. Am Sonntag gegen 11:00 Uhr durch Bennigsen gegangen, Schranke geht runter, wir gehen an 10 Pkw`s vorbei, bei 7 läuft der Motor. Wie war das mit den zukunftsweisenden Klimaschutzvorhaben? Heute ist Sonntag da gibt es kein Klima. Die Rettung kommt zum Glück aus Berlin, das kann man vom Schreibtisch aus erledigen. CO2-Steuer und schon ist die Luft sauber. Ende und aus WM

