Bahnschranke in Bennigsen 3

Wir haben ja noch eine Umweltaktivistin. Eine Ratsfrau der Grünen. Pressebericht: Grüne schlagen Klimaalarm, will in Springe den Notstand ausrufen und kündigt viele Projekte dazu an und hat das Thema auf die Fahnen geschrieben. Das beruhigt ja, es ist ja nur das Thema und richtig was tun können ja die Anderen. Mein Vorschlag: Auf den Fahnen könnte stehen - Klimaschutz/Motor aus. Ich habe mehrere Briefe geschrieben an die, die Umwelt auf Ihre Fahnen geschrieben haben. An die Beilage der NP Springe KA. Die Leserbriefe sind bedeutungsvoller: Antenne abgeknickt, Autospiegel abgefahren, bei einer Gartenlaube Fenster eingeworfen. An die NP Redakteur direkt KA. An TÜV-Nord-Umwelt KA. Umweltministerium mehrmals. Die Antworten waren völlig daneben zum Beispiel, ich solle mich an das Amt in Springe wenden. Von Bennigsen war eigentlich nur als Musterbeispiel die Rede denn ich habe bundesweit viele Bahnübergänge angegeben. Laut Internet 40 000 Übergänge.



