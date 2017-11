HEILIGE NÄCHTE - die ökumenische Andachtsreihe 2017/18 in der Kirchenregion Springe: "Deine Hütte bei den Menschen"

Zum 19. Mal laden die Gemeinden der Kirchenregion Springe zur ökumenischen Andachtsreihe "Heilige Nächte" ein: vom 25. Dezember bis 6. Januar können Sie jeden Abend in einer anderen Gemeinde eine Andacht bzw. einen Gottesdienst besuchen.

Die einzelnen Veranstaltungen im Überblick:

Sie kennen manche Kirchen oder Kapellen in und um Springe nur von außen und möchten Sie auch einmalerleben? Dann sind die Heilige-Nächte-Andachten die perfekte Gelegenheit! Als "Bonus" gibt es reichlich weihnachtliche Atmosphäre dazu.Und nach der Andacht ist häufig noch Gelegenheit zum Gespräch bei Knabbereien und (heißen) Getränken.Das Thema in diesem Jahr - "Deine Hütte bei den Menschen" wurde in Anlehnung an einen Vers aus dem Buch der Offenbarung (Kap. 21 Vers 3) ausgewählt.Auftaktandacht mit Pastor Klaus FröhlichWo: An der Kirche, 31832 SpringeAbendgottesdienst mit Weihnachtsliedern, mit Pastor Anselm StuckenbergWo: In der Welle 4, 31832 Springe-GestorfAndacht mit Pastor Reinhard SurendorffWo: Kirchstraße 9, 31832 Springe-VölksenAndacht mit Prädikantin Cornelia MetzWo: Alte Dorfstr. 2, 31832 Springe-AlferdeHeilige MesseWo: Erzbischof-Joseph-Godehard-Platz 1, 31832 SpringeAndacht mit dem Boitzumer Heilige-Nächte-TeamWo: Am Thie 18, 31832 Springe-BoitzumAltjahresgottesdienst mit Salbung, mit Pastor Jonathan OverlachWo: Am Wehrturm, 31832 Springe-LüdersenNeujahrs-AndachtWo: Rodelandstr. 3, 31832 Springe-MittelrodeAndacht mit Pastor i.R. Wilhelm NiedernolteWo: Marktplatz 1, 31832 Springe-EldagsenAndacht mit Pastor Eckhard LukowWo: Zum Nesselberg 28, 31832 Springe-AltenhagenAndacht mit Lektorin Heike Lemon und Ulrike MeuselWo: Kurzer Ging 140, 31832 SpringeAndachtWo: Vor der Höhe, 31832 Springe-AlvesrodeAbschlussandacht (Treffpunkt an der Klosterpforte) mit den Schwestern der Kommunität WülfinghausenWo: Klostergut 7, 31832 Springe-Wülfinghausen