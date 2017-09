Erntedank-Wochenende 2017 mit Führungen und Einführungen

"Wir pflügen und wir streuen..." tönt es vielerorts wieder am Erntedank-Sonntag. Kaum ein Gottesdienst ohne diesen Klassiker. Außerdem werden eine Lektorin und ein Küster in ihre Ämter eingeführt. Hier eine Auswahl an Gottesdiensten zum Erntedankfest... obwohl: festlich (und musikalisch) wird es bereits am Vorabend...

Samstag, 30. September





Sonntag, 1. Oktober (Erntedankfest)

- Benefizkonzert für die Arbeit des Vereins Hospizarbeit Springe, mit Susanne Moldenhauer (Sopran), Hans-Jürgen Hille und Johannes Schnabel (beide Orgel), mit Werken von Bach, Mendelssohn, Rheinberger u.a. - weitere Infos hier: https://st-andreas-gemeinde-springe.wir-e.de/aktue... - Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl und Einführung von Lektorin Kerstin Kuschnik (Pastor Jonathan Overlach)– Gottesdienst zum Erntedankfest, Thema: "Glaube mit Hand und Fuß" (Pastor Gerald Flade, Gottesdienst-Musikteam); anschließend Mittagessen (Suppe)- Gottesdienst mit Abendmahl und Einführung des Küsters Alexander Konrad Kwiatkowski (Pastorin Bettina Bartke)- Gottesdienst zum Erntedankfest (Pastor Eckhard Lukow)Im Anschluss kann (gegen eine Spende) eines der extra für diesen Anlass gebackenen Brote mit nach Hause genommen werden. Der Erlös geht an "Brot für die Welt"Familiengottesdienst zum Erntedank mit Abendmahl (Pastor Anselm Stuckenberg), anschl. KaffeetafelIm Anschluss kann bis 17 Uhr wieder dieder Malerin Anna Szabo aus Bad Münder besucht werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Weitere Infos: Freunde der Wittenburger KircheWo: Kreutzkamp, 31008 Elze-WittenburgJeweils um 15:30 und um 16:30 Uhr werden Führungen durch das Kloster und die Gärten angeboten (Gebühr: jeweils 3 €). Um 18 Uhr schließt der Nachmittag mit einemab.Wo: Klostergut 7, 31832 Springe-WülfinghausenDies ist nur ein kleiner Auszug aus den Veranstaltungen der Kirchenregion Springe - weitere finden Sie hier: