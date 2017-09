Ein Wochenende "mit allem drin" - 8. bis 10. September 2017 in der Kirchenregion Springe

Ein Popkonzert, Kanufahren bei Nacht, Gottesdienste mal anders - und der Tag des Offenen Denkmals - all das hört sich wirklich an wie ein Wochenende "mit allem drin":

Freitag, 8. September

Samstag, 9. September

Sonntag, 10. September

"Germanys next Showstars", d.h. die Band "" aus Leipzig gibt umein. Mit der etwas ungewöhnlichen Instrumentenkombination Geige, Cello, Schlagzeug und Gesang hat die Band zuletzt auf den Kirchentagen in Berlin und Wittenberg zehntausende Zuhörer begeistert.Weitere Infos: https://st-andreas-gemeinde-springe.wir-e.de/veran... Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Eintritt: 5 €, ermäßigt 2,50 €.Es wird um Spenden für die Diakonie in Springe gebeten.Alle, die Lust aufhaben, treffen sich uman derAnmeldung und Fragen nimmt Günter Gerking entgegen, Tel. 05045-962953Im Rahmen deswird umauf demeingefeiert. Mit dabei: Pastor Gerald Flade und das Gottesdienst-Musik-Team. Thema: "Worauf zielt mein Leben?"Imgibt es umebenfalls einen besonderen Gottesdienst: "" (siehe Bild 2) mit Patrick Senner, Jugendreferent des niedersächsischen EC-Verbandes (EC = Entschieden für Christus). Thema: "Wonach riechst du?"Typisch für Stop'n Go-Gottesdienste:" lautet die Überschrift beim diesjährigen. Die ehemalige Wittenburger Klosterkirche beteiligt sich daran mitsowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.Parallel kann auch dieder Malerin Anna Szabo aus Bad Münder besucht werden. Der Eintritt ist ebenfalls frei, Spenden werden erbeten. Weitere Infos: https://freundewittenburgerkirche.de/ausstellung-2...