Was ist "Cream Tea"?

zu uns nahmen.Daraufhin wurde ich gefragt, was das sei:Der Cream Tea ist eine cornische Spezialität und wird in der Regel nachmittags zu sich genommen.Im "Headland Hotel" bekamen wir ihn so serviert:Eine Kanne(je nach Wunsch), Milch und Zucker nach BedarfZwei: kleine, süße, weiche Brötchen - mit und ohne Rosinen -, handgeformtganz dicke, leicht gesüßte Sahne: ErdbeermarmeladeMan schneidet die Brötchen auf und bestreicht die Hälften dick mit Sahne, dann die Marmelade obendrauf.Ein Genuss, wenn auch nicht gerade kalorienarm!Aber ein Besuch in Cornwall ohne "Cornish Cream Tea" und "Fish and Chips" geht gar nicht!