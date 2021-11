Springe : Cafehaus Kaffeemühle |

Seit gut einem Monat ist nun das Cafehaus Kaffeemühle/Lüderserstr. 14 in Bennigsen jeweils Freitags bis Sonntags in der Zeit 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr offiziell geöffnet.



Zunehmend wird bekannt dass es hier, wie auch zu Öffnungszeiten in der Historischen Windmühle selbstgebackenen Kuchen, von Jörg Schanz , gibt. Die Nachfrage steigt. So auch die Frage ob der Historische Galerieholländer besichtigt werden kann. Im Mühlenteam besprochen wird somit jeweils Sonntags eine Führung, ab 14.00 Uhr zur Mühle stattfinden.



Er weiß es am besten : Erich Sillus, der 1986 die Mühle kaufte und seitdem restauriert, holt Interessierte im Vorgarten (Cafegarten/Lüderserstr.14) ab und sparziert, von der anderen Seite, mit ihnen durch den Mühlengarten-, am Müllerhaus vorbei in den Historischen Veteranen. Die Führung dauert ca 50 min.



Später über den Mühlenhof, oder durch den Innenhof, an der Aussenbühne und am Wasserrad vorbei-, kann der Besucher sodann wieder über den Hainhopenweg zur Lüderserstr. in das Cafehaus. Hier gilt es bei Kaffee und Kuchen, oder sogar bei Eis, was das gesamte Jahr angeboten wird, zu verweilen. Für Musizierende steht zudem ein Klavier zur Verfügung.



Das Cafehaus verfügt über eine Micro Bowlingbahn. Der Unterschied zur original Bowlingbahn: Kleinere Kugeln mit zwei Eingriffslöchern sowie eine verkürzte Bahn. Zur Verfügung stehen zwei Bahnen.



Die Micro-Bowlingbahn, kann jeweils Donnerstags, Freitags und Samstags ab 17.00 Uhr - 21.00 Uhr gebucht werden. Neben desinfizieren der Hände werden Strassenschuhe in die dafür vorgesehene Fächer gestellt und mitgebrachte saubere Turnschuhe angezogen.



Wichtig: Sich vorher frühzeitig anzumelden. Telefon: 05045 4581655. .... bei uns gilt die 3 G Regel.