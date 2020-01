Schön, dich kennen zu lernen

Springe : Ev. freikirchliche Gemeinde Kreuzkirche |

Jeden Sonntag freuen wir uns auf dich und sind gespannt darauf, dich näher kennen zu lernen.

Du darfst dich willkommen fühlen. Wir wollen mit dir quatschen, nen Käffchen trinken und gerne auch über den Sonntag hinaus, was mit dir starten... komm doch mal vorbei😎

#goodtoknow #goodtoseeyou #welcome #connect #verbinden #speak #sunday #friendship #lifestyle #together