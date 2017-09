NUSSKNACKER , BROT WEIN und SINNLICHES

Springe : Historische Windmühle |

Aufgrund dessen dass die Mühleneigner in Bennigsen, nach über 30 Jahren Berufstätigkeit ausserhalb des Ortes, ihrer professionellen Arbeit nun auch vor Ort nachgehen können, ist es möglich dem Hobby 'Historische Windmühle' mehr Beachtung zu widmen.

So wurde der Galerieholländer im Jahr 2017 wieder für Besucher geöffnet.



Von Mai bis Oktober 'Immer wieder Sonntags' und zwar den 1. im Monat.



Nun steht in diesem Jahr der 1.Oktober mit dem oben genannten Titel an.



Neben etlichen kleinen und großen Nussknackern die von Bärbel Warnecke /Altenhagen präsentiert werden gibt es Mühlengarten Bienenhonig von der Bienenhütte Feggendorf.



Zudem Brot und Flammkuchen aus dem originalen Holzbackofen im Innenhof.



Mit allen Sinnen genießen: Das Ambieente-, den Wein, den Kaffee den Kuchen , das Gespräch.



Zwei Autorinnen sind an diesem 01. Oktober 2017 zu Gast.



Johanna Beck/Bennigsen und Edda Borcherding /Barsinghausen schreiben beide auf besondere Art.



Das was uns alle bewegt: Über das Leben und die Liebe.



Sinnliches das beflügelt!



Eine kleine Kostprobe



"Das Leben will gelebt werden...



will tanzen.. auch schrein..will lieben..will lachen...will weinen..will machen...

will leben- will einfach sein" (Quelle: -Lebensreisen-Edda Borcherding)



"Herzensschimmer



Ich brauche keinen Juwelier, der Schmuck um meinen Hals mir legt; doch diesen Menschen wünsch ich mir, bei dem ein Herz im Leib sich regt"

(Quelle: -Liebesgedichte- Johanna-Martha Beck)



Auch für Kinder gibt es an diesem 1. Sonntag im Oktober Sinnliches.



Mit der Hand aus Korn Mehl mahlen und backen, sowie im Jahrhundertzaun -Eiche und Eisen- vieles entdecken. Kleine Gewinne stehen bereit.