NEU: IMMER wieder SONNTAGS....Mai-Oktober -TurmFalken TV

Springe : Historische Windmühle

An jedem 1. Sonntag im Monat 14.00 Uhr - 18.00 Uhr hat die Historische Windmühle in Bennigsen Tür und Tor für die Öffentlichkeit geöffnet.



Auftakt war Sonntag 07.Mai mit Maibowle und Zuckerkuchen. Torten Getränke Frisches Brot und Zuckerkuchen aus dem Holzbackofen mundeten bei milden MaiTemperaturen.



Die Maibowle hatte es 'in sich' und so überlegte der eine oder andere Gast ob

d a s was sie hörten nun an der Bowle lag oder tatsächlich am Pfingssonntag durchgeführt wird.



Große Städte, wie Berlin oder Potsdam praktizieren es und sind stolz ihre Gäste über Livestream präsentieren zu können.



.. ab Pfingssonntag wird es nun auch in der Mühle in Bennigsen möglich,..

und Ausnahmen bestätigen die Regel, ab 11.00 Uhr, neben Kulinarischen,



TurmFalken, die seit einigen Generationen ihre Brut in einer Nische hochoben im Mauerwerk der Historischen Windmühle aufziehen, über TV , vor Ort , beobachten zu können.