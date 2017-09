Das Holz knirscht unter der Wucht trappelnder Füße von groß und klein. Spannungen in den Holzunterzügen bringen unerwartete Geräusche.

Im Gebälk der Alten Mühle zu Bennigsen geht es am Kommenden Sonntag, 01.Oktober 2017 knackig zu.



Nussknacker, in verschiedenen Farben und Größen, knacken mit Leichtigkeit die eine oder andere Nuss.( Bärbel Warnecke/Altenhagen I)



Für die Jahreszeit hervorragend als Brotaufstrich und als natürliches Antibiotikum wird der erste Mühlengarten- Bienenhonig durch die Bienenhütte Feggendorf an diesem Sonntag angeboten (Imker Franz Hölzel)



Im Veteranen zudem knackige sowie sinnliche Worte aus dem wahren Leben. (Kreiert und gelesen von Edda Borcherding/Wennigsen und

Johanna Beck/Bennigsen).



Auf der kleinen Parkanlage gegenüber, sowie im Jahrhundertzaun gibt es Neues zu entdecken.



Gaumenfreude durch Getränke/Kuchen Dinkelbrot und Flammkuchen.