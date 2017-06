Immer wieder Sonntags: RASANT durch die Zeit -KUK MÜB und Mühlengeist

Springe : Historische Windmühle |

Eben Las Vegas und dann San Francisco. Abenteuer finden im Kopf statt. Auch ohne Alkohol. So bietet das 'Mühlencafe' am Sonntag 02. Juli in der Zeit von 14.00 - 18.00 Uhr, neben dem Obligatorischen unterschiedliche Cocktails an.

Zudem kann sich der Besucher über diverse Möglichkeiten in und um die Mühle erkundigen. Zum Beispiel sind für Darbietungen/ Kunst und Kultur (KUK) auf der Mühlenbühne (MÜB) für August und Oktober noch Termine zu vergeben. Am ersten Sonntag im September spielt das TRIO COPPO rasante Rhythmen aus Latein-Amerika.