HERBST ZEIT LOS & NOSTALGIE

Springe : Historische Windmühle

Zm Abschluss der Saison, Sonntag 07.10.2018 ab 14.00 Uhr bietet das Mühlencafe im Süllbergort Bennigsen noch einmal kleine Überraschungen .



Bereits das Mühlengebäude, gemauert aus Sandstein, Jahrgang 1884 ist Nostalgie.



Die Ausstattung des Gebäudes zwischen Moderne und Historischem.



Imposant der Lastenaufzug aus dem Jahr 1884. Bei Wind eingesetzt war er dem Müller eine große Erleichterung.



So konnten die Säcke, prall gefüllt mit Korn, in die dementsprechenden Etagen, statt auf den Schultern getragen, durch den Lastenaufzug, transportiert werden.



Aufgrund noch fehlender Kappe und Flügel, ist es z.Z nicht möglich den Lastenaufzug über Wind zu betreiben. So wurde ein Motor oben auf dem Torso installiert.



Somit ist der Lastenaufzug bis 150 kg voll einsetzbar.



Sonntag 07.10.2018 ist es möglich, für Kinder,-



sowie für Erwachsene die Bedienung des Aufzuges von der 4. Etage aus, selbst auszuführen.





Für das leibliche Wohl ist gesorgt.