Laga Kamp-Lintfort: Aktuelle Blumenschau - " Die Königin der Blumen"

Duftend empfangen unzählige Rosen die Besucher der sechsten Blumenhallenschau. Als Duftrose, Bodendecker oder Schnittrose, ob gelb, rosa oder weiß, sie alle überzeugen mit ihren prächtigen Blüten und einem betörenden Duft. ,,Die Rose ist so vielseitig, die kann man gar nicht nur in Rot zeigen", erklärt Floristin Ulla Rankers, die mit ihrem Team für die Gestaltung und Pflege der Blumenhalle zuständig ist. Auf einem großen Tisch stehen verschiedenste Rosensorten zum Vergleich bereit und machen bewusst, wie groß die Sortenvielfalt ist.Ob verwunschen arrangiert, im Beet kombiniert mit Hortensien und Rosmarin oder als Tischdekoration in Bierflaschen und Jeanshosen, auch bei der Dekoration mit der Königin der Blumen gilt: ,,Unperfekt ist viel perfekter!", weiß Ulla Rankers.Ein ganz besonderes Highlight ist das große Bett, dessen Matratze aus tiefrot blühenden Rosen besteht. Hier wurde die Blume der Liebe geschickt für die Besucher in Szene gesetzt.Noch bis zum 19. Juli können die Rosenvariationen auf der Laga in Kamp-Lintfort bestaunt werden. Nach einer Umbauphase ist dann "Sommer am Niederrhein" angesagt. Die Gute-Laune-Schau wird mit leuchtenden Stauden, strahlenden Sonnenblumen und zahlreichen sommerlichen Dekoideen überzeugen.Auf der Landesgartenschau zieren zurzeit Blumenbeete unter anderem mit Färberkamille, asiatische Lilie, Kugeldistel, Löwenmäulchen, Studentenblume und Salbei.Blumen und Planzen in leuchtendem Orange, dunklem Lila und knalligem Pink begrüßen in diesem Sommer die Gäste im Zechenpark und Kamper Gartenteich.Insgesamt 200 verschiedene Blumen- und Pflanzenarten können die Gäste nun auf dem Gartenschau-Areal der Laga bestaunen. ,,Mein Favorit ist das Wandelröschen. Die Blüten wechseln im Blühverlauf ihre Farbe, eine außergewöhnliche Eigenschaft, wie man sie auch bei einigen Rosen beobachten kann. Dies ist etwas Besonderes für alle Garten- und Blumenfreunde", verrät Kirsten Holsteg, Landschaftsarchitektin und im Landesgartenschau-Team tätig.Die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort ist noch bis Oktober geöffnet.