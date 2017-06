Fotowettbewerb: "Alte Riesen in NRW"

"Alte Riesen: Alt- und Uraltbäume in den Landschaften, Wäldern, Parks und Gärten Nordrhein-Westfalens" - Die Siegerfotos stehen fest.

Fotokalender 2018

Neuer Fotowettbewerb: "Dorfleben - Menschen und Dörfer in NRW"

Das NRW-Umweltministerium und die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege haben die Preisträgerinnen und Preisträger des Fotowettbewerbs "Alte Riesen" bekannt gegeben.Der erste Preis, prämiert mit 600 Euro, geht anaus Münster für die Aufnahme einer "Kopfulme". Den zweiten Platz belegtaus Moers mit dem Bild "Kastanie am Moersbach". Den dritten Platz hat sich der Fotografaus Hennef mit dem Bild "Eiche in der Wahner Heide" gesichert.Neun vierte Preise gehen an: Sibylle Maus (Mannheim), Astrid Sieker (Detmold), Maik Wennemer (Ibbenbüren), Dieter Mahlke (Bielefeld), Ferdinand Jendrejewski (Münster), Dieter Rockser (Leichlingen), Dieter Paulus (Bonn), Wolfgang Schürmann (Münster). Dieter Mahlke und Maik Wennemer waren jeweils gleich mit zwei Fotos erfolgreich.Zum Wettbewerb "Alte Riesen" haben 407 Fotografinnen und Fotografen insgesamt rund 1.200 Bilder eingereicht. 72 dieser Fotos wählten die Veranstalter für die letzte Entscheidungrunde in den 12 Monatsgruppen aus. Vom 30. April bis zum 28. Mai konnten die Bürgerinnen und Bürger online darüber abstimmen und die besten Fotos alter Bäume in NRW wählen.Die zwölf Siegerfotos erscheinen in einem gemeinsamen Fotokalender der Veranstalter für das Jahr 2018.Der Fotowettbewerb wurde in diesem Jahr unterstützt durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW (SDW NRW).Mit dem Fotowettbewerb "Dorfleben" suchen das NRW-Umweltministerium und die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege Nordrhein-Westfalens schönste Fotos aus den Dörfern und döflichen anmutenden Ortskernen in NRW. Beiträge können bis zumeingereicht werden.Infos unter: www.umwelt.nrw.de