Die "ENTE" feiert 70. Geburtstag

Der Citroen 2CV bekannt unter dem Namen "Ente", verkörperte wie kein anderes Modell - Freiheit, französischen Charme und Abenteuer. Das am 7. Oktober 1948 auf dem Pariser Autosalon präsentierte Modell, verblüffte unter anderem mit seinem ungewöhnlichen Aussehen, seiner raffinierten Konstruktion, einer extremen Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit. Ein niederländischer Journalist bezeichnete das neue Modell als "hässliches Entlein" und sorgte im deutsprachigen Raum so für den üblichen Spitznamen.Die satirische Wochenzeitung "Le Canard enchainé" urteile über den 2CV -Bekannt war der Citroen 2CV wegen seiner guten Geländefähigkeit und seiner erheblichen Seitenneigung bei Kurvenfahrten. Alle Fahrzeuge waren rundum mit Trommelbremsen ausgerüstet, ab 1981 wurden vorne Scheibenbremsen eingebaut.Der neu entwickelte, luftgekühlte Zweizylinder-Boxermotor leistete 9 PS und war serienmäßig mit einem Viergang-Getriebe ausgerüstet. Die letzten Typen hatten immerhin schon 29 PS und schafften eine Spitzengeschwindigkeit von 113 km/h. Bei allen 2CV Modellen war es möglich, den Motor mit Hilfe der Wagenheberkurbel zu starten.Bereits Mitte der 1930er Jahre begann Citroen das Projekt, ein preiswertes Volksauto zu enwickeln. Konstrukteurhatte Order bekommen: "Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet, mindestens 60 km/h schnell ist und dabei nur drei Liter auf 100 km verbraucht."Der Kriegsbeginn verhinderte die Vorstellung des neuen Volksautos, von dem 250 Prototypen bebaut wurden.Der französische Dichter nannte den Wagen eine "fahrbare Geistesverwirrung" - doch der Citroen 2CV verkaufte sich millionenfach, er wurde zum Kultobjekt und feiert im Oktober 2018 seinen 70. Geburtstag.