Jaguar-Safari

Wir waren im September drei Wochen lang da. Das ist die Trockenzeit, in der die Landschaft sich savannenartig zeigt. Mit vielen Restwasserflächen und Flüssen. Neben vielen weiteren Pflanzen- und Tierarten konnten wir in der Zeit knapp 200 Vogelarten beobachten.Der größte Fluß im nördlichen Pantanal, im Bereich der legendären Transpantaneira-Straße, ist der Rio Cuiaba. Auf dem haben wir am 25.09. die Bootstour zum Jaguar-Schutzgebiet "Meeting Water State Park" unternommen, wovon ich hier eine Fotoauswahl zeigen möchte.