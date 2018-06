ein viertes Mal Griechenland

Und genau da liegt der Grund, warum ich nicht mehr so viel poste wie früher. Ich bin gerne unterwegs und fotografiere gerne. Aber dabei bringe ich mir jeden Tag von draußen eine neue Bilderflut mit, die oft einfach nur noch liegenbleibt. Weil auch genug anderes zu tun ist.Und dann plane ich weiter, weil ich so gerne draußen unterwegs bin und fotografiere. Es macht mir Spaß, mit der Kamera so intensiv dabei zu sein und die Natur zu erleben. Ich werde auch nicht kürzer treten damit. Nur beim Nacharbeiten lahme ich. Bis mich jemand ermuntert, mal wieder was zu zeigen. In dem Sinne: viel Spaß mit meinen Griechenland-Eindrücken.