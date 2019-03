ein Sonntag im Frühling

Zur Vogelbeobachtung ist Schloß Nordkirchen sehr interessant, weil dort einige Hohltauben-Paare neben den Dohlen und Stadttauben in den Mauerlöchern brüten. Das ist eine günstige Gelegenheit, diese Wildtaube mal aus der Nähe zu sehen, die sonst als scheuer und heimlicher Waldbewohner in Baumhöhlen brütet.Die größte Freude war für mich ein Pärchen Kernbeißer am Futterplatz im Wald, wo ich diese Vögel in diesem Winterhalbjahr erstmals fotografieren konnte.Den Abschluß bildet das Foto einer Kreuzotter, wo ich das große Glück im Laufe der letzten Woche hatte, die in der freien Natur zu entdecken