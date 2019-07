Verein unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern: Bambus-Bildung e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Der Verein „Bambus-Bildung e.V.“ erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Grundschulkinder in der Region Selb eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein setzt sich mit Workshops in Kinderhorten für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ein und stärkt dadurch ihr Selbstbewusstsein.

Mit dem Projekt „Ich bin ich und du bist du, und das ist gut so!“ wird sich der Bambus-Bildung e.V. ab Oktober 2019 den individuellen Stärken und Schwächen von Grundschülern, vor allem aus den Klassen 2 und 3 in und rund um Selb, widmen. Mit verschiedenen Übungen soll die Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung der Kinder verbessert sowie spielerisch der Umgang mit Stress erlernt werden.„Kinder vergleichen sich oft mit ihren Mitschülern, erkennen ihre eigenen Schwächen und zweifeln dann an sich selbst. Sie wissen oft nicht wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen. Deshalb sollen sie lernen, sich selbst und andere einzuschätzen. Mit unserem Projekt wollen wir die Kinder unterstützen, sich zu selbstbewussten und empathiefähigen Persönlichkeiten zu entwickeln.“ betont Ulrike Schumacher, Leiterin des Projekts. Dazu werden in Kinderhorten Workshops mit verschiedenen Übungen, wie beispielsweise Rollenspielen, angeboten, die die Kinder zum gemeinsamen Nachdenken über die eigene Persönlichkeit anregen soll.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Bambus-Bildung e.V. „Die Unterstützung des Projekts verhilft den Grundschulkindern soziale Kompetenzen auszubilden und sich individuell in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln.“ sagte Shirley Klotz, Botschafterin der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de_______________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com