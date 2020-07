Zum letzten Wochenende im Juli : Zum Ansehen- "Mädesüß" (Filipendula kamtschatica)

Nord-Japan in Sumpfwäldern. Sie ist eine eindrucksvolle, hochwüchsige Staude. Sie bildet große, angenehm duftende Blütenrispen und sehr dekorative Blätter.Der Name "Mädesüß" kommt vom süßlichen Geruch der Blüten und Blätter, besonders starkbeim Verwelken.Die Blüten sind cremeweiß und winzig in einer großen Doldenrispe.Bei mir wächst sie am Teich und vermehrt sich durch Teilung..Ist sie im Herbst verblüht und verwelkt, wird alles abgeschnitten !im nächsten Jahr ist sie wieder am Blühen !Ich wünsche ein schönes Wochenende !