Wir wünschen ein schönes erstes Wochenende im August 2020

Da ich in der Corona- Zeit die meiste Zeit in Haus und Garten und mit dem Hund verbringe,muß man sich neben der Arbeit auch mal mit etwas beschäftigen, wozu man sonst gar keineZeit gehabt hätte. Ich habe zum Beispiel ein Fotoalbum erstellt: "Gartentiere". Solange, wieich den Computer habe und in meinem Garten irgendwelche Tiere fotografieren konnte, habeich die Bilder eingestellt. Und nun habe ich viele- 360 !- ausgedruckt, immer 4 auf einerSeite und habe sie mit Namen und Datum in ein Fotoalbum geklebt. Alle Seiten sind belegt !Ich stelle mal einige Seiten ein !Bitte vergrößern !