Wir freuen uns auf die Weihnachtstage- morgen geht es los !

(Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 1798- 1874)O schöne, herrliche Weihnachtszeit,was bringst du Lust und Fröhlichkeit !Wenn der heilige Christ in jedem Hausteilt seine lieben Gaben aus.Und ist das Häuschen noch so klein,so kommt der heilige Christ hinein,und alle sind ihm lieb wie die Seinen,die Armen und Reichen, Großen und Kleinen.Der heilige Christ an alle denkt,ein jedes wird von ihm beschenkt.Drum lasst uns freu'n und dankbar sein !Er denkt auch unser, mein und dein.