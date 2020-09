Wieder mal ein Krötenleben gerettet !

Außenkellertreppe heruntergesprungen sind und nicht wieder herauf kamen. Wenn ich siegesehen habe, habe ich sie in ein Gefäß bugsiert und sie wieder ausgesetzt.Vor ein paar Tagen sah ich wieder eine- sie war in einem Eimer mit Laub gelandet ! Ich holte die Kamera. Ich nahm sie mit einem Gefäß heraus und legte sie in einen sauberen Eimer. Da streckte sie plötzlichalle "viere" von sich. Ich dachte, sie ist tot ! Nach einiger Zeitsaß sie aber wieder aufrecht im Eimer, alsolebte sie , wurde am Teich wieder ausgesetzt und verschwand auch sofort !