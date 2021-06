So konnte sie ständig bewundert werden. Irgendwann fing es an ,dass die Blütenblätterabfielen. Was ergab das für eine Menge ! Was für ein Naturwunder !Die Pfingstrose (Paeonia officinalis) ist in Gebirgsgegenden des Mittelmeerraumes und inChina heimisch. Jahrtausende lang war sie das Symbol der chinesischen Kaiser. Sie wurdesogar die älteste aller kultivierten Blumen genannt. Im 12. Jahrhundert wuchs sie bereits inunseren Gärten.