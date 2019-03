oft an die wunderschönen Sonnentage Ende Februar. Da konnte ich die Spaziergänge mitdem Hund in den Wald verlegen. Was war das schön: die Sonne schien durch die Zweige der Bäume und die Stämme der Bäume warfen Schatten auf die Wege !Zur Zeit sollte man einen Wald nicht betreten, um keinen Ast auf den Kopf zu bekommen !!!Ich warte auf die Sonne !