Ich nahm ihn und legte ihn auf einen benachbarten Tisch, um nachzusehen, ob man sah,woran er gestorben war. Und was entdeckte ich ? Unter seinem Kopf hatte sich eine Zeckevollgesogen. So etwas hatte ich noch nie gesehen- eine Zecke an einem Vogel !War der Vogel am Zeckenbiß verstorben oder hatte die Zecke sich an den toten Vogelgesetzt und sich vollgesogen !!! Ich nahm sie ab und zertrat sie ! Es gab einen roten Fleck !