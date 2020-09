ist das Wetter lange sonnig !"Ich fand schon gestern, am Sonntag, das Wetter "wonnig"- es gab Sonne, Wolken, keinenWind, auch keinen Regen, und 20 Grad Wärme waren auch in Ordnung !Ich habe mir mal gemütlich ( ich brauchte nicht zu gießen!) meine in Blumen- Kästen- oder Töpfe gepflanzten und gesätenBlumen angesehen, und fand das auch mal schön ! Was gab es für schöne Farben zu sehen ! Das ist ja jetzt die "Hochzeit" für die Blumen, bald werden viele verwelken !