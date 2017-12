4. Dezember- Barbaratag

weil sie zum Christentum übergetreten war und ihren neuen Glauben nicht wieder ablegen wollte.Man feiert ihr Andenken an diesem Tag seit dem 12. Jahrhundert. Sie wurde als Heiligeverehrt als Schutzpatronin der Bergleute und Bauarbeiter, aber es war von ihrem Lebennicht viel bekannt, und so wurde ihr Name mit einer schönen adventlichen Sitte in Verbindung gebracht- dem Schneiden der "Barbarazweige".Am Barbaratag schneidet man Zweige mit Blütenknospen, z.B.von Forsythien, Apfel,- Birnenbäumen, Kirschen, Weidenkätzchen usw. ab und stellt sie in warmes Wasser.Genau um die Weihnachtstage herum stehen die Zweige dann in voller Blüte.