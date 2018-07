Abschied von der Vertrauensbücherei und Abbau

Am 16.7.18 öffnete die Vertrauensbücherei im Alten Rathaus Letter zum letzten Mal. Zahlreiche Besucher nahmen Abschied und noch ein paar Bücher mit auf den Heimweg. Die Trauer wurde mit Sekt bearbeitet.Am 21.7.18 wurde die Vertrauensbücherei mit Unterstützung der Pfadfinder, die die Bücher übernahmen, und den Naturfreunden abgebaut. Die Regale und die Kisten mit den Kinderbüchern wurden eingelagert.Der Auszug aus dem Alten Rathaus Letter, in dem die Vertrauensbücherei des Vereins Letter-fit: Miteinander-Füreinander e.V. 5 Jahre am 4. Standort betrieben hat, wurde notwendig durch den Verkauf und geplanten Abriß des Alten Rathauses. Ersatzräume in Letter waren nicht zu finden.