Widerstand kann 30 cm messen!

Im Wendland waren es die gelben Kreuze, die in der Landschaft herum standen. Und es war die Kultur, die bis heute ein Zeichen des Widerstands in diesem Landstrich ist. Heute ist die Kulturelle Landpartie nicht mehr aus dem Wendland wegzudenken und die gelben Kreuze erinnern noch immer unbedarfte Besucher an den immer noch wichtigen Hintergrund der jährlichen Veranstaltung.Und was das mit 30cm zu tun hat? In den 80er Jahren in Breslau gab es auch einen friedlichen Protest. Sie dienten der Orangenen Alternative, die die Zwerge zunächst an Wände sprühten. Sie nahmen dabei die Sage von den Zwergen, die den ersten Menschen bei der Gründung der Stadt geholfen haben, als Gedanken auf. Damals soll ein böser Kobold ihre Bemühungen behindert haben und Zwerge ihn überlistet haben. Die Orangene Alternative hat aus dieser Sage in den 80iger Jahren eine Bewegung gemacht. Ihre Besprühungen führten damals natürlich zu Verhaftungen und sie sollen gesagt haben: Wir waren es nicht – es waren die Zwerge. Als Symbol für diese Widerstandsbewegung ist Papa Zwerg und damit der erste Zwerg noch heute zu sehen. Er ist allerdings viel größer als seine inzwischen auf über 600 gewachsene Sippe. Heute werden sie nicht mehr durch die Stadt aufgestellt. Heute werden sie von Privatleuten oder Geschäftsleuten finanziert und sind ein weltweit bekanntes Werbemittel für Breslau.Ob die vielen, vielen Fotografierenden Menschen aus der ganzen Welt ihren Hintergrund wissen?Ob diese Form des Widerstands nicht attraktiver nachzuahmen wäre als Verletzungen mit Worten oder Steinen?Ob man es erreichen kann, dass diese Form des Widerstands zur Norm wird????