Im Regenwald von Göteborg oder finde Nemo

Soll das der Regenwald sein?Soll das alles sein?Dafür habe ich Eintritt bezahlt - wenn auch mit Seniorenermäßigung? (Sollte man übrigens in Deutschland von vielen europäischen Ländern endlich abgucken!)Nein, das ist nicht alles! Aber es ist ein interessantes Ozeaneum, das man zunächst betritt. Man sieht Fische und anderes Meeresgetier vor allen Dingen aus unterschiedlichen Bereichen schwedischer Gewässer. Die Erklärungen sind weitgehend auch in englischer Sprache. Besonders beeindruckend sind ein paar riesige Becken und natürlich ein Beckentunnel.Und dann kommt man durch eine Wärmeschleuse. Und um einen riesigen, künstlichen und durchwanderbaren Baum findet man wirklich die Anmutung eines Regenwaldes - und das nicht nur wegen der Luftfeuchtigkeit und der Wärme. Auf wackelnden Brücken gibt es immer neue Einblicke und Tiere zu entdecken - auch im Winter, wenn einige Tiere sich verkrochen haben.Eine gute Idee für einen regnerischen oder auch kalten Tag in dieser Stadt, die aber noch viel mehr zu bieten hat.