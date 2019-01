DLRG Ortsgruppe Seelze stellt wieder Bezirksmeister im Rettungsschwimmen

Die Mannschaft mit Laura Küsters, Kim Leandra Kamin, Larissa Kübler, Hannah Mußmann und Olivia Hellfeuer belegte in der Altersklasse 17/18 weiblich den 1. Platz, wurden dadurch Bezirksmeister und qualifizierten sich für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften in Langenhagen. Die Mannschaft mit Sina Schepeler, Kira Schepeler, Johanna Derks, Sophie Deichsel und Isabell Körber belegte in der Altersklasse 15/16 weiblich den 5. Platz.In den Einzelwettkämpfen erreichte Marco Weide in der AK offen männlich den 1. Platz.Er hat sich damit ebenfalls für Langenhagen qualifiziert. Johanna Derks belegte in ihrer AK 13/14 weiblich den undankbaren 4. Platz.