DLRG OG Seelze bietet einen Lehrgang an.

Die DLRG OG Seelze bietet einen Lehrgang zum Erlangen des Deutschen Rettungsschwimmscheins in Bronze, Silber und Gold an. Die Theorie ist am Samstag, d. 02. März 2019 und am Sonntag, d. 03. März 2019 von 10:00 - ca. 16:00 Uhr im DLRG Zentrum Seelze, Marienwerderallee 1, 30926 Seelze. Anschließend erfolgt eine Theoretische Prüfung. Die praktischen Übungen sind immer Mittwochs von 20:00 - 22:00 Uhr in der Kristall - Therme Seelze. Mitglieder zahlen nichts, Nichtmitglieder zahlen 20,- Euro. Voraussetzungen sind für Bronze: Mindestalter 12 Jahre. Silber: Mindestalter 15 Jahre. Gold: Mindestalter 16 Jahre. Körperliche Gesundheit für Tauchübungen. Silber und Gold: Erste - Hilfe - Schein nicht älter als 2 Jahre. Anmeldung bis zum 27. Februar 2019 bei Andreas Harmsen

ausbildung@seelze.dlrg.de

