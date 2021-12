Heute begann ich sie zu wässern; in kürzester Zeit labte sie sich am Wasser.....die Schale mußte ich schon 3x aufffüllen und dies in nur 2 Stunden.Da sind wir mal gespannt!Rose von Jericho (Anastatica hierochuntica, älter auch Anastatica hierochuntia), wird auch Wüstenrose, Jerichorose, Jerusalemrose oder Marienrose] genannt, sie ist die einzige Pflanzenart der Gattung Anastatica in der Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae). Ihre Heimat sind die Wüstengebieten von Israel, Jordanien, auf dem Sinai und Teilen Nordafrikas.Sie erreicht 5 bis etwa 15 Zentimeter an Höhe. Ihre Oberfläche ist dicht mit Sternhaaren besetzt.Die weißlich behaarten Blätter sind etwa 15 bis 30 Millimeter lang und bis 20 Millimeter breit, im vorderen Bereich teils grob drei- bis fünfzähnig oder ganzrandig. Ihr Blattstiel ist kürzer als die Blattspreite.Die Pflanze blüht im Frühling!info aus Internet